PGE divulga data de votação e nome dos candidatos à eleição do Conselho Superior

Campo Grande (MS) – A Procuradoria-Geral do Estado (PGE) publicou no Diário Oficial desta segunda-feira (17), o edital de seleção CS/PGE/Nº 011, de 12 de abril de 2017, com o nome dos candidatos à eleição do Conselho Superior para o biênio 2017/2019. O documento traz ainda a data, horário e local para votação, bem como o nome dos integrantes da comissão eleitoral.

Os candidatos que concorrem à eleição para o Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado às vagas da Categoria Especial são: Itaneide Cabral Ramos; Carla Cardoso Nunes da Cunha; e Senise Freire Chacha. Na Primeira Categoria concorrem Christiana Puga de Barcelos; Cristiane da Costa Carvalho ; Nathália dos Santos Paes de Barros; e Norton Riffel Camatte.

Para as vagas da Segunda Categoria: Cláudia Elaine Novaes Assumpção Paniago; Fabio Jun Capucho; Leandro Pedro de Melo; Luis Paulo dos Reis; Maria Fernanda Carli Freitas; e Wilson Maingue Neto. Nas vagas da Terceira Categoria concorrem os candidatos: Pablo Henrique Garcete Schrader ; Patricia Figueiredo Teles; Vanessa de Mesquita e Sá. E para a Categoria Inicial concorrem Doriane Gomes Chamorro; Juliana Nunes Matos Ayres; Rafael Koehler Sanson; Wagner Moreira Garcia.

As eleições serão realizadas no dia 27 de abril de 2017, das 13h às 17h, no auditório Pantanal. A comissão eleitoral será presidida pelo Corregedor-Geral da Procuradoria-Geral do Estado, Marcos Costa Vianna Moog e composta pelos Procuradores do Estado Rodrigo Campos Zequim, Denis Cleiber Miyashiro Castilho e Sibele Cristina Boger Feitosa.

Voto postal

Para os Procuradores que optarem pelo voto postal, a PGE informa que o prazo para solicitação de cédula eleitoral é de 24 horas a contar da publicação deste edital e deverá ser realizada por CI Eletrônica ao Presidente da Comissão Eleitoral. O encaminhamento da cédula de votação para nessa modalidade será realizado por CI Eletrônica.

O voto postal deverá ser remetido e entregue na sede da PGE até uma hora antes do término da eleição, em envelope lacrado branco contendo a cédula preenchida dentro de outro envelope pardo com a indicação do Procurador do Estado votante.

A posse dos membros eleitos está marcada para o dia 05 de maio de 2017, às 10h, no auditório Pantanal. Assina a publicação o Presidente do Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado, Procurador-Geral Adalberto Neves Miranda.

