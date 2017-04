Procuradoria-Geral do Estado abre eleições para o Conselho Superior e concurso de promoção por antiguidade

Campo Grande (MS) – A Procuradoria-Geral do Estado (PGE) publicou em Diário Oficial, na semana passada, o edital para iniciar o processo eleitoral para o Conselho Superior. O presidente do conselho será eleito para o biênio que inicia em 01 de maio de 2017 e termina em 30 de abril de 2019. Atualmente o cargo de presidente é ocupado pelo procurador geral, Adalberto Neves Miranda.

Conforme o documento, no edital de eleição/CS/PGE/Nº 007, de 27 de março de 2017 , o requerimento de candidatura deverá ser dirigido ao Presidente do Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado e encaminhado por comunicação interna (CI) eletrônica ou petição por meio físico à Secretaria Executiva do Conselho Superior, até às 17 horas do dia 04 de abril de 2017.

Promoção

O Diário Oficial traz ainda quatro editais (Edital/PGE/MS/Nº 012; Edital/PGE/MS/Nº 013; Edital/PGE/MS/Nº 014 e Edital/PGE/MS/Nº 015) informando a abertura do concurso de promoção de Procurador do Estado, por antiguidade, para Categoria Especial; Primeira Categoria; Segunda Categoria; e Terceira Categoria.

Para a promoção, os editais convocam o Conselho Superior da PGE para deliberação sobre a promoção por antiguidade, em sessão extraordinária com data a ser designada mediante prévia comunicação nos termos e formas legais. Assina os documentos o procurador geral do Estado, Adalberto Neves Miranda.

Diana Gaúna – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Chico Ribeiro

Veja Também

Comentários