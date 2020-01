Procuradoria do Paraguai pede prisão de diretor de presídio e de 30 agentes penitenciários após fuga de detentos

Da Redação com Agência do Rádio

A Procuradoria do país sul-americano pediu a prisão do diretor de presídio regional - Foto: Reprodução

Após a fuga de 76 integrantes do PCC (Primeiro Comando da Capital) de um presídio do Paraguai, no último domingo (19), a Procuradoria do país sul-americano pediu a prisão do diretor de presídio regional de Pedro Juan Caballero e de 30 agentes penitenciários. A suspeita é de que exista uma rede de corrupção que facilitou a fuga dos detentos.

De acordo com a ministra da Justiça do Paraguai, Cecilia Perez, dos 76 detentos, 40 são brasileiros e 36 paraguaios. A ministra chama atenção para uma possível omissão dos agentes penitenciários. Mesmo com uma movimentação intensa dos detentos, em um local vigiado por câmeras de segurança, não houve nenhuma ação diante das imagens que os agentes tinham à disposição.

Como a penitenciária fica na fronteira com a cidade de Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul, as autoridades brasileiras montaram um bloqueio na região para ajudar na captura dos fugitivos e impedir que eles entrem no território nacional.