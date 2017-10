Procuradoria da Fazenda Nacional em MS abre concurso de estágio

- Arquivo

Para preencher seis vagas e formação de cadastro de reserva, a Procuradoria da Fazenda Nacional em Mato Grosso do Sul (PFN/MS) abriu concurso de estágio, que será realizado na Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS).

As inscrições devem ser feitas na sede da PFN, que fica na Rua Desembargador Leão Neto do Carmo, n. 03, Parque dos Poderes, das 8h às 11h30 e 13h30 às 16h, e o custo é um quilo de alimento não perecível.

Serão 45 questões sobre Direito Administrativo, Direito Constitucional, Direito Processual Civil, Direito Tributário, Lei de Execuções Fiscais, Lei 6.830/1980 e Língua Portuguesa.

A bolsa-estágio será no valor de R$ 520,00, em regime de estágio de 30 horas semanais.O processo seletivo terá validade de um ano, prorrogável.

A prova será no dia 24 de outubro, na sede da OAB/MS, que fica na Avenida Mato Grosso, 4.700, Carandá Bosque.

Mais informações estão disponíveis no Site da PGFN e na sede da PFN/MS, ou pelo telefone (67)3318-7478.