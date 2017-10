Procuradoria da Fazenda abre inscrição para estagiários do curso de Direito

A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional do Mato Grosso do Sul abriu edital em processo seletivo para seleção de estagiários do curso superior em Direito. São oferecidas seis vagas destinadas à estudantes que estejam frequentes no ensino regular, a partir do segundo semestre em instituições públicas ou privadas.

Os interessados devem realizar as inscrições até 20 de outubro de 2017, mediante apresentação do formulário constante no anexo II do edital. Este documento deve ser entregue à comissão organizadora, na Procuradoria da Fazenda Nacional em Campo Grande - MS, no horário das 8h às 11h30 e das 13h30 às 16h. As inscrições serão recebidas em troca de um quilo de alimento.

A bolsa-auxílio é no valor de R$ 520,00, somados auxílio-transporte de R$ 6,00 por dia.

