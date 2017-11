Procurador-Geral do MPMS e Procuradora-Geral da República recebem comenda da ordem Grã-Cruz do MPM

Procurador-Geral de Justiça Paulo Cezar dos Passos - Reprodução

O Procurador-Geral de Justiça Paulo Cezar dos Passos foi convidado a participar, em Brasília, na quarta-feira (8), da solenidade de entrega de comendas da Ordem do Mérito Ministério Público Militar que será realizada no Auditório da Procuradoria-Geral de Justiça Militar.

Na ocasião, o Procurador-Geral de Justiça Paulo Cezar dos Passos e a Procuradora-Geral da República Raquel Elias Ferreira Dodge serão agraciados com a comenda da ordem Grã-Cruz do Ministério Público Militar.

Segundo o Procurador-Geral de Justiça Paulo Cezar dos Passos, essa comenda representa o reconhecimento do trabalho desenvolvido pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul. “Quem recebe a homenagem é cada integrante da Instituição que tenho a honra de integrar desde maio de 1992. Nesses mais de 25 anos, vivemos uma enorme transformação social, tendo o Ministério Público sido protagonista desse cenário de mutação da sociedade. Tenho que agradecer a cada um dos colegas e servidores por essa alta homenagem que recebo em nome do Ministério Público de Mato Grosso do Sul”, ressaltou.

Nesta 19ª edição da premiação, 58 personalidades que desenvolveram atividades relevantes em prol do Ministério Público Militar irão receber as condecorações. Serão concedidas as comendas na ordem de graus Grã-Cruz, Grande Oficial, Alta Distinção, Distinção e Bons Serviços.

Grã-Cruz

As insígnias da Ordem correspondentes aos graus de Grã-Cruz são constituídas de uma cruz de quatro braços e oito pontas esmaltadas em vermelho, tendo ao centro a esfera armilar em campo branco e inscrições em letras douradas.

Conforme o Regulamento da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, a Grã-Cruz é destinada a Chefes de Estado, Chefes de Governo, Príncipes das Casas Reinantes, Presidente do Poder Legislativo, Presidentes das Cortes Supremas de Justiça, Ministros de Estado, Embaixadores, Governadores, Almirantes, Marechais, Marechais-do-Ar, Almirantes-de-Esquadra, Generais-de-Exército, Tenentes-Brigadeiros e outras personalidades de hierarquia equivalente.