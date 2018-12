Procurador-Geral de Justiça recebe homenagem da Diretoria da IDAMS

Com informações do Ministério Público

Procurador-Geral de Justiça Paulo Cezar dos Passos recebeu, nesta terça-feira (11), a visita da Diretoria do Instituto de Direito Administrativo de Mato Grosso do Sul (IDAMS) - Divulgação

O Procurador-Geral de Justiça Paulo Cezar dos Passos recebeu, nesta terça-feira (11), a visita da Diretoria do Instituto de Direito Administrativo de Mato Grosso do Sul (IDAMS).

Na oportunidade, Paulo Cezar dos Passos recebeu das mãos do Presidente da IDAMS, João Paulo Lacerda da Silva, o Certificado de Reconhecimento pela valiosa contribuição para o crescimento do Instituto.

A entrega da homenagem foi acompanhada pelo Vice-presidente, Jean Phierre da Silva Vargas; pela Diretora-Secretária, Ana Paula Martins Pereira de Assunção; pelo Conselheiro, José Claudio Barbosa Silva; e pelo Promotor de Justiça e Assessor do Núcleo Criminal e do Patrimônio Público e das Fundações, Fabio Ianni Goldfinger.

IDAMS

Fundado em 29 de janeiro de 2018, o IDAMS é um instituto sem fins lucrativos que visa à promoção, estudo e desenvolvimento do Direito Administrativo, promovendo a pesquisa, o ensino e o desenvolvimento institucional.

Na qualidade de instituto independente, de caráter científico e cultural, são objetivos e finalidades primordiais do IDAMS: promover e estimular o estudo do Direito Administrativo, em todos os seus campos, propiciando a difusão do mesmo; debater, promover e estimular o estudo e a pesquisa no âmbito do Direito Administrativo e suas especializações; propor a adaptação das leis à evolução doutrinária, bem como elaborar projetos de leis visando às reformas necessárias a uma mais rápida, eficaz e econômica administração da Justiça.

No desenvolvimento de suas atividades, o IDAMS observará, sempre, os princípios da legalidade, legitimidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência, e não fará qualquer discriminação de raça, cor, gênero, religião e classe social.