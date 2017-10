Procurador Emerson Kalif Siqueira permanece na chefia do MPF no MS

O Colégio de Procuradores de Mato Grosso do Sul decidiu, por unanimidade, pela permanência do procurador Emerson Kalif Siqueira na chefia da instituição no Estado durante o biênio 2017-2019. A decisão também mantém Sílvio Pettengill no cargo de procurador-chefe-substituto. A solenidade de posse foi realizada nessa segunda-feira, 2 de outubro, na sede da Procuradoria-Geral da República, em Brasília (DF).

"O desafio continua, com a mesma disposição e disponibilidade dos anos anteriores, mas com energias renovadas. Encaro esse novo biênio como uma oportunidade para aprimorar processos e procedimentos, corrigir eventuais erros, aperfeiçoar o trabalho desenvolvido na unidade. Continuamos com o cobertor curto, muitas adaptações ainda são necessárias, mas seguiremos em frente, permanentemente atentos e com uma comunicação aberta entre chefia, membros, servidores e estagiários", declarou Kalif.

Procuradoria Regional Eleitoral - O Colégio de Procuradores também deliberou acerca da composição da Procuradoria Regional Eleitoral (PRE) em Mato Grosso do Sul. Para o biênio compreendido entre 1º de outubro de 2017 e 30 de setembro de 2019, Marcos Nassar passará a ser o Procurador Regional Eleitoral, enquanto Pedro Paulo Grubits e Davi Marcucci serão, respectivamente, o Procurador Regional Eleitoral Substituto e Substituto Eventual.

