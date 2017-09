Procura pela blefaroplastia atrai jovens e adultos

Não é sempre que o acumulo de gordura na região abaixo dos olhos ou a flacidez das pálpebras estão relacionadas ao avanço da idade. Apesar do público frequente da blefaroplastia, cirurgia que melhora a aparência da região, ser o acima de 30 anos, o procedimento também é procurado por jovens de até 25 anos que sofrem com o problema.

"Não existe idade certa para fazer esta cirurgia. O momento certo é o momento em que o paciente se sentir incomodado com essa característica e queira fazer algo a respeito. Alguns tem este incômodo desde a infância", explica a cirurgiã plástica Ivanoska Filgueira. A médica acrescenta ainda que trata-se de um traço "muito familiar", pois geralmente quem tem queixas sobre esta região, logo afirma que algum parente próximo também tem a mesma condição.

Estudos indicam que a genética é um importante fator quando existe a formação de bolsas abaixo dos olhos. Mas além disso, existem alguns hábitos que pioram a situação de quem tem as pálpebras inferiores com mais volume que o normal ou flacidez na parte superior. "Exposição ao sol, fumo, falta de cuidados com a pele, dormir com maquiagem e não hidratar a área pode acelerar o processo de envelhecimento desta região que tem uma pele fina e delicada", ressalta Ivanoska.

Cirurgia

A indicação de blefaroplastia pode ser feita apenas após a avaliação médica realizada pelo cirurgião plástico. "Existem diversos tratamentos que podem ser feitos para corrigir esta região, como a aplicação de ácido hilaurônico. Apenas depois da avaliação minunciosa é possível identificar a melhor opção para cada paciente. Tudo depende da quantidade de bolsa ou flacidez", ressalta a médica.

Na cirurgia é realizada a retirada de excesso de pele das regiões. As linhas de incisão são suturas finas e que ficam quase imperceptíveis após o procedimento. Os resultados da cirurgia de pálpebras irão aparecer gradualmente à medida que o inchaço e os hematomas diminuem. O pós operatório é considerado tranquilo e requer ao menos uma semana de repouso.

