Procons municipais debatem melhorias nos serviços da Energisa e Caixa Econômica

Campo Grande (MS) – Em reunião ampliada, como desdobramento do 12º Encontro do Sistema Estadual de Defesa do Consumidor de Mato Grosso do Sul, realizado ontem, coordenadores de sete Procons municipais reuniram-se na manhã desta quinta-feira (14.9) com representantes da Caixa Econômica Federal (CEF) e da Energisa, na sede da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS), ligada à Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), em Campo Grande.

Os representantes da CEF, João Batista Andrade Filho, gerente regional, e Leandro Tanaka, assistente regional, ouviram os pleitos de Aparecida do Taboado, Costa Rica, Chapadão do Sul, Fátima do Sul, Jardim, Itaporã, Paranaíba e Ponta Porã. A reunião foi conduzida pelo coordenador de Atendimento, Orientação e Fiscalização (CAOF), Rodrigo Vaz, e contou com a presença do superintendente do Procon/MS, Marcelo Salomão.

Municípios solicitam ampliação do atendimento bancário

Segundo Jary Augusto Silva, coordenador do Procon de Aparecida do Taboado, que foi inaugurado no dia 6 de setembro e está iniciando o atendimento nesta semana, o município conta com uma lotérica para atendimento à população, de cerca de 26 mil habitantes, e tem grandes filas nas ruas rotineiramente. O coordenador solicitou a melhoria do atendimento aos consumidores que vão em busca de pagamento de contas e outros serviços.

Os representantes da CEF se colocaram à disposição para buscar melhorias no atendimento prestado. Segundo João Filho, a CEF realiza acompanhamento dos indicadores de resultados e faz monitoramento do SAC, da ouvidoria e de outros canais na busca pela excelência no atendimento.

Como deliberação da reunião desta manhã, o superintendente do Procon/MS, Marcelo Salomão, afirmou que irá reunir informações sobre o atendimento em cada localidade, com registro fotográfico das filas, para encaminhar solicitação formal à instituição bancária quanto à ampliação dos caixas para redução do tempo de espera e melhoria dos serviços prestados.

Energia elétrica

A segunda parte da reunião contou com a presença dos representantes da Energisa, o coordenador de Atendimento a Grandes Clientes e Poder Público, Héber Henrique Selvo, e de Rubens Antônio de Oliveira, do relacionamento com os Procons. A reunião com a Energisa contou também com a presença da coordenadora de Gestão de Processos, Patrícia Mara da Silva.

Os municípios apontam que houve grande impacto com a mudança de data de vencimento de faturas no início do ano. Os consumidores foram notificados e receberam duas faturas no mesmo mês, o que gerou aumento da demanda dos Procons em decorrência de que muitos consumidores foram obrigados a fazer parcelamentos e tiveram outras complicações no pagamento das faturas.

Marcelo Salomão apontou também o problema grave em Itaporã, com relação à rede de transmissão, que cai com frequência. De acordo com a coordenadora em Itaporã, Paula Sabino Doreto, há relatos de falhas no fornecimento de energia elétrica e falta de manutenção na rede que atende o município.

O superintendente solicitou plano de melhoria da concessionária e falou da importância de buscar uma solução para o problema de qualidade no fornecimento. Marcelo Salomão enfatizou que é importante a humanização no atendimento: “é preciso dar uma resposta de solução ao Procon, pois muitos consumidores enfrentam dificuldades financeiras, mas dependem desse serviço que é essencial.

Keyla Tormena – Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS)

Foto: Divulgação

