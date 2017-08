Procon-MS entrega equipamentos de informática para Aparecida do Taboado e Brasilândia

Campo Grande (MS) – A Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS), ligada à Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), realizou na quarta-feira (23.8) a entrega de equipamentos de informática para uso do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (Sindec) aos Procons dos municípios de Brasilândia e Aparecida do Taboado.

A assinatura do termo de entrega foi formalizada nessa quarta-feira (23.8) pelo superintendente do Procon-MS, Marcelo Salomão, aos coordenadores municipais Jary Augusto Silva, de Aparecida do Taboado, e Jair Bezerra Xavier, de Brasilândia. O ato contou com a presença do prefeito de Aparecida do Taboado, José Robson Samara Rodrigues de Almeida.

O Procon Estadual é responsável pela coordenação, planejamento e execução da política estadual de proteção e defesa do consumidor. Segundo Marcelo Salomão, a Superintendência está à disposição para contribuir na capacitação e no apoio aos órgãos municipais para aperfeiçoamento dos serviços prestados à população.

Os computadores, com teclado e mouse, foram entregues para uso no atendimento aos consumidores na operação do Sindec. O Sistema para atendimento e registro das reclamações integra em rede as ações e informações da defesa do consumidor, em uma base de dados nacional e estadual, que pode ser acessada em tempo real.

Aparecida do Taboado é o mais novo município a implantar o Procon Municipal, que deverá ser inaugurado no início de setembro. O convênio com a prefeitura foi firmado no dia 11 de julho, para implantação do Sindec. Já os representantes de Brasilândia estiveram na Capital também para participar de capacitação para aperfeiçoamento do uso do Sistema.

Keyla Tormena – Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS)

