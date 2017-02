Procon/MS atende consumidores no evento de inauguração da Rede Solidária, no Jardim Noroeste

Campo Grande (MS) – A unidade móvel da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS), ligada à Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), atendeu consumidores ontem (23), no Jardim Noroeste, em Campo Grande, durante o evento de inauguração da segunda unidade do programa Rede Solidária “Iria Leite Vieira”.

A inauguração oficial da unidade, localizada na Rua da Conquista, 649, no Jardim Noroeste, contou com a presença do governador do Estado, Reinaldo Azambuja, e da titular da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), Elisa Cleia Nobre. A unidade vai atender a população de mais de 11 bairros da região com cursos de capacitação profissional.

Durante o evento, o escritório itinerante do Procon/MS ofereceu orientações sobre direitos do consumidor e realizou abertura de reclamações. Também houve procura por exemplares do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O Procon Estadual atende na Rua 13 de junho, 930, centro, em Campo Grande, de segunda a sexta-feira, das 7 às 19 horas. Consumidores também podem acionar o Procon/MS pelo Disque Denúncia 151. Para formalizar uma reclamação é necessário levar documentos pessoais com foto, comprovante de residência, e documentos que comprovem a relação do consumidor com o fornecedor, como contratos, faturas, boletos etc.

Foto: Vanessa Moreira – Procon/MS

Keyla Tormena – Assessoria de Comunicação da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS)

