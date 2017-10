Procon vai orientar consumidores no Dia Rosa e Azul da Santa Casa neste sábado

Campo Grande (MS) – A Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS), ligada à Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), vai oferecer orientações a consumidores, neste sábado (7.10), durante a campanha “Dia Rosa e Azul em Prevenção ao Câncer de Mama, Colo de Útero e Câncer de Próstata”. O evento é promovido pelo Serviço de Oncologia e Hematologia da Associação Beneficente de Campo Grande, das 8h30 às 16h, na rua Eduardo Santos Pereira, em frente ao hospital.

O objetivo da mobilização é orientar a população da importância do diagnóstico precoce por meio de exames periódicos. No local, serão realizados exames de PSA, mama e colo de útero no ônibus de prevenção do câncer. Haverá sorteio de brindes e distribuição dos laços rosa e azul, símbolos da campanha, e também atividades artísticas e de entretenimento.

Para ampliar os serviços oferecidos, a campanha conta com parceiros públicos e privados. No local, a população terá acesso a orientações sobre violência contra a mulher, atendimento no ônibus de políticas públicas para a juventude, além dos serviços de orientações sobre relações de consumo, a ser prestado no escritório móvel do Procon Estadual.

Keyla Tormena – Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS)

Foto: Edemir Rodrigues

Veja Também

Comentários