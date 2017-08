Procon vai atender consumidores na Ação Cidadania 2017, na Moreninha 3, neste sábado

Campo Grande (MS) – A Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS), ligada à Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), vai atender consumidores durante a 2ª Ação Cidadania de 2017, promovida pelo Sesi em parceria com a TV Morena, no sábado (19.8), no bairro Moreninha 3, na Capital.

O evento, que conta com apoio de 20 parceiros do setor público e privado, será das 8h às 15h, no campo de futebol localizado na rua Jabituna esquina com a rua Anacá, na Moreninha 3, em frente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). No local, serão disponibilizados serviços como atendimento odontológico, oftalmológico e mamografia, emissão de CPFs e da primeira via do RG, contação de histórias, doação de livros, divulgação de cursos, distribuição de sorvetes e recreação para crianças.

Esta será a 2ª edição de 2017 do Programa, que já é realizado há quatro anos pelo Sistema Fiems. Segundo os organizadores, a expectativa é a de realizar 5 mil atendimentos no local.

Além do Procon Estadual, entre os parceiros, participam da mobilização outras superintendências da Secretaria Estadual de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), o Instituto de Identificação da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Secretaria de Estado de Educação (SED), Ministério do Trabalho e Emprego, Correios, Agência Municipal de Habitação (Ehma), Hospital Militar de Área de Campo Grande, Base Aérea – Esquadrão de Saúde, Conselho Federal de Fisioterapia (Crefito), as universidades UCDB e Unigran e entidades do Sistema S.

