Procon vai atender consumidores na 2ª Feira do Trabalho, dia 2, na UFMS, em Campo Grande

Campo Grande (MS) – A Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS), ligada à Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), e outros órgãos estaduais vão oferecer serviços ao público durante a segunda edição da Feira do Trabalho de Mato Grosso do Sul, no dia 2 de setembro, sábado, das 8h às 17h, no corredor central da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), em Campo Grande.

O objetivo da Feira, promovida pela Câmara Municipal de Campo Grande, em parceria com a Superintendência Regional do Trabalho, Governo do Estado e Prefeitura, é oferecer atividades voltadas para o trabalhador ou para quem procura ingressar no mercado de trabalho.

A primeira edição da Feira, realizada no estacionamento da Câmara Municipal, atraiu 1800 pessoas e contou com 25 parceiros, segundo informações da Câmara. A segunda edição da Feira conta com cerca de 67 entidades, entre órgãos governamentais, entidades de classe, terceiro setor e iniciativa privada. A expectativa dos organizadores é a de prestar mais de 60 serviços à população.

Dentre os serviços oferecidos estão emissão de carteiras de trabalho, carteiras de identidade, CPF (Cadastro de Pessoa Física), cartões do SUS, cadastro biométrico da Justiça Eleitoral, emissão de Título de Eleitor e mudança de endereço de votação, além de exames de saúde. O evento terá atrações culturais, esportivas, praça de alimentação, com apoio da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), atendimentos de saúde, palestras e orientações.

Neste link a população poderá ter acesso a informações sobre todos os serviços disponibilizados na Feira e documentos necessários para atendimento.

O que é necessário para registrar uma reclamação no Procon

O Procon vai atender os consumidores na unidade móvel “Procon na Rua”, com orientações e registro de reclamação. O escritório móvel é equipado para realizar o mesmo atendimento oferecido na sede. Para formalizar a reclamação, o consumidor precisa apresentar documento de identificação pessoal com foto, original e cópia, e documentos que comprovem a relação de consumo como contratos, faturas, boletos etc. No site do Procon Estadual, , há um modelo de procuração para consumidores que precisam realizar a reclamação, mas não podem comparecer pessoalmente.

