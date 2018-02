Procon-RJ autua lojas, restaurantes e hotéis em operação pré-carnaval

O Procon-RJ, órgão da Secretaria de Estado de Proteção de Defesa do Consumidor do Rio de Janeiro, autuou 17 lojas, 25 restaurantes e 98 hoteis durante a Operação Esquentando os Tamborins, deflagrada para coibir irregularidades praticadas por estabelecimentos e empresas durante as férias de verão e o carnaval.

A operação foi encerrada esta semana e atuou em estabelecimentos dos aeroportos Santos Dumont e Tom Jobim/RIOGaleão, em bares e restaurantes da zona sul do Rio de Janeiro e na rede hoteleira de vários bairros da cidade.

Entre as irregularidades, o Procon flagrou falta de documentos previstos em lei e ausência de cartazes do Disque 151 (Procon), cuja exibição é obrigatória.

Além das autuações, os fiscais determinaram o descarte de 137 quilos de alimentos impróprios para o consumo encontrados durante a fiscalização.

Atendimento no carnaval

Durante o carnaval, não haverá atendimento nos postos do Procon-RJ, que só voltarão a funcionar na quinta-feira (15). O consumidor que precisar fazer alguma denúncia relacionada à prestação de serviços do carnaval poderá entrar em contato com o órgão pelo e-mail . Uma equipe de plantão atenderá a esses casos.

Segundo a coordenadora de atendimento do Procon-RJ, Soraia Panella. as principais demandas no carnaval costumam se referir a problemas de divergência de valores no pagamento da conta em hostels e quiosques e também a preços considerados elevados pelo consumidor em bares e restaurantes.

O consumidor que tiver problemas não relacionados ao carnaval poderá abrir uma reclamação pelo Procon Online ou pelo aplicativo Meu Procon-RJ (gratuito para smartphones com Android), mesmo durante os dias de folia.