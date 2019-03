Procon realiza pesquisa e detecta preços iguais na venda de GNV no cartão ou em dinheiro

Campo Grande (MS) – Para proporcionar ao consumidor informações que lhe permitam ter conhecimento dos preços praticados por diferentes estabelecimentos que comercializam combustíveis, equipe de pesquisadores da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS¹) realizaram coleta de preços da venda de Gás Natural Veicular (GNV) em sete postos.

No decorrer dos trabalhos foi verificada diferença de 3,48% nos preços praticados para a venda em dinheiro entre o posto mais barato e o mais caro e de 3,36% em relação à venda por meio de cartão de débito ou crédito nos mesmos estabelecimentos. Os valores de venda encontrados pelos pesquisadores foram R$ 2,898 o mais barato e R$ 2,999 o mais elevado.

Vale ressaltar o registro de que nas três formas de pagamento (em dinheiro, cartões de crédito ou débito) os valores para a compras não apresentam diferenças. Os estabelecimentos pesquisados foram Posto 1.000 (avenida Manoel da Costa Lima), Aliança (avenida Mato Grosso), Allloy ( avenida Fernando Corrêa da Costa), Miranda ( avenida Marechal Deodoro), Paulista (avenida Calógeras), Pegoraro ( rua João Rosa Pires) e Pororoca (avenida Costa e Silva).

O maior preço é praticado no ‘Posto Pororoca’ enquanto o menor, no ‘Posto Miranda’. A pesquisa ocorreu no período de 22 a 25 de março em curso. O consumidor que pesquisa preços sempre tem oportunidade de economizar. Neste sentido, o trabalho realizado pelo Procon Estadual concorre para a melhor compra em Campo Grande.

Confira aqui a pesquisa.

1 -Órgão vinculado à Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast).

Waldemar Hozano- Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor – Procon/MS.