Procon realiza na Praça do Rádio Clube ação para consumidores regularizarem inadimplências

Voltar a ter crédito na praça, e principalmente poder comprar os presentes no fim de ano este é o desejo de todos, e para facilitar a vida dos cidadãos campo-grandenses, a Prefeitura de Campo Grande por meio da PROCON (Subsecretaria de Proteção e Defesa do Consumidor), promove na Praça do Rádio Clube a 2ª edição do AGIR (Ação de Gestão de Inadimplência para Regularização).

O atendimento presencial acontece na Praça do Rádio Clube, situada na Avenida Afonso Pena, centro da Capital, nos dias 19 a 21 de dezembro, das 7h30min às 17h. O serviço local, consiste na triagem do consumidor e encaminhamento para agilização de cada situação pendente.

Em média o atendimento dura 15 minutos e a meta do PROCON Municipal será de atender mais de 8 mil pessoas nestes três dias e superar o evento anterior que atendeu aproximadamente 6 mil consumidores.

De acordo com o Subsecretário de Proteção e Defesa do Consumidor Valdir Custodio da Silva no atendimento presencial o cidadão poderá renegociar suas dívidas com as concessionárias de água e energia, com bancos e financeiras de crédito, empresas de telefonia ou realizar reclamação contra qualquer fornecedor.

“Trata-se de um mutirão de atendimento presencial e pela primeira vez, também, de forma on-line, através da plataforma governamental consumidor.gov. Aqui o consumidor pode resolver qualquer pendência financeira de consumo que ele possui em qualquer localidade do País. Aqui são oferecidas as melhores condições que são oferecidas nas empresas”, destaca Valdir.

A defensora pública e coordenadora da Defensoria Cível de Campo Grande, Jane Inês Dietrich informou que a instituição está no local para dar um apoio de orientação aos consumidores.

“Estamos aqui para tirar algumas dúvidas que o consumidor possa ter. Nosso atendimento aqui é orientar as pessoas que estão buscando neste local a negociação ou tirar alguma dúvida ou incerteza do valor que será pago”, esclareceu Jane.

O consumidor Alcides Manoel dos Santos compareceu ao local para resolver a pendência com a NET. “Gostei da iniciativa do PROCON Municipal. Aqui a gente tira as dúvidas e paga o valor justo”, comentou.

Doação de Animais:

O CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) está presente no local com a doação e orientação dos cuidados para com os animais e o agente de endemias, Roberval de Souza lembra que neste período as pessoas que dar um animal de presente.

“Um animal, cão ou gato precisa de todos os cuidados. Eles devem ser levados ao veterinário regularmente, ou seja, de ser trabalho como um membro da família e que precisa de todos os cuidados”, comenta Roberval.