Procon pesquisa 58 itens e variação em presente do Dia das Mães ultrapassa os 117%

Campo Grande (MS) – Uma das datas mais importantes para o comércio varejista, o Dia das Mães, também deve ser motivo de atenção para o consumidor que quer economizar e ao mesmo tempo presentear. Pesquisa da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS), divulgada nesta quinta-feira (10.5), traz 58 itens pesquisados, de 25 de abril a 4 de maio, em 10 estabelecimentos da Capital como supermercados, hipermercados e lojas de departamentos, e aponta grandes variações nos preços.

Entre os produtos pesquisados está uma fritadeira elétrica, que funciona sem óleo e à base de ar quente, com menor preço encontrado de R$ 229,00 e o maior em R$ 499,00. Isso significa que o mesmo item, com as mesmas especificações, teve uma diferença de mais de 117%, ou R$ 270,00, de um estabelecimento para outro.

“A pesquisa é de extrema importância para o consumidor economizar, e vem de auxílio, pois dá um norte, rapidez nas compras e ainda facilita na hora de comparar os produtos desejados”, destaca o superintendente do Procon/MS, Marcelo Salomão.

A lista de itens pesquisados pelo órgão inclui também modeladores, escova rotativa e secadores de cabelo. Em outra comparação um telefone celular dual chip 4G, câmera de 16MP e 64GB de memória teve o menor preço de R$ 1.299,00 e o maior de R$ 2.099,00, resultando em mais de 61% de diferença.

Todos os produtos pesquisados, bem como os endereços dos estabelecimentos e comparativos de preços podem ser visualizados neste link ou também no site do Procon Estadual. O Procon-MS, ligado à Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), disponibiliza o número 151 e o Fale Conosco do site aos consumidores para informações e denúncias.

Leomar Alves Rosa – Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast)

Foto: Procon-MS