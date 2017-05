Procon orienta sobre cobrança proporcional do preço da pizza de dois ou mais sabores

Campo Grande (MS) – A Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS), ligada à Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), está presente nesta terça-feira (9.5), na assembleia da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Mato Grosso do Sul (Abrasel/MS) para orientações aos associados sobre a cobrança proporcional do preço da pizza.

O superintendente do Procon, Marcelo Salomão, ministra palestra com o objetivo de informar os fornecedores sobre a cobrança proporcional da pizza de dois ou mais sabores. A reunião será a partir das 15h, no auditório do Sebrae, em Campo Grande.

De acordo com o entendimento do Procon estadual, o preço da pizza deve ser a média dos sabores. Marcelo Salomão esclarece que, nesse primeiro momento, será feita orientação aos proprietários de restaurantes para que a cobrança seja proporcional, o que é também o entendimento da Abrasel, conforme já foi discutido em reuniões com o Procon.

“Quanto à fiscalização acerca da cobrança proporcional, será concedido prazo de 30 dias para que os estabelecimentos possam adequar os cardápios e demais informações direcionadas aos consumidores”, pondera Marcelo Salomão.

