Procon orienta consumidores durante Black Friday no Centro de Campo Grande

Campo Grande (MS) – Vitrines sem precificação adequada e divergências quanto às promoções foram algumas das situações que demandaram atuação da fiscalização conjunta da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS), ligada à Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), e do Procon Municipal de Campo Grande, na manhã desta sexta-feira (24.11), durante a ação na Black Friday.

O escritório móvel do Procon está instalado na rua Barão do Rio Branco, entre avenida Calógeras e rua 14 de Julho. A equipe da fiscalização está percorrendo as ruas do Centro, entregando panfletos com dicas e atendendo demandas de consumidores. Uma das equipes foi acionada para verificar denúncia de aparelho celular anunciado com oferta diferente das condições de parcelamento na loja. Após a intervenção do Procon, o consumidor conseguiu finalizar a compra nas condições de parcelamento anunciadas.

Na rua Barão do Rio Branco, as equipes do Procon estão preparadas para receber as reclamações e fornecer orientações. Até às 12 horas foram registrados 32 atendimentos.

O superintendente do Procon/MS, Marcelo Salomão, acompanha a ação durante todo o dia e ressalta que o atendimento no centro comercial de Campo Grande prosseguirá até às 18h. Após a Black Friday, o Procon estará disponível para atender as reclamações posteriores na sede, localizada na rua 13 de Junho, 930, que continua funcionando normalmente no horário das 7h às 19h.

Para formalizar uma reclamação, o consumidor precisa apresentar documento de identificação pessoal com foto, original e cópia, e outros que comprovem a relação de consumo como contratos, faturas, boletos etc.

Denúncias de descumprimento de ofertas, precificação e outras podem ser feitas pelo número 151 ou pelo Fale Conosco do site.

Keyla Tormena – Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS)