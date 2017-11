Procon orienta comércio de Nova Andradina

Campo Grande (MS) – O superintendente para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS), Marcelo Salomão, ligado à Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), ministra palestra em Nova Andradina nesta terça-feira (28.11) direcionada a representantes do comércio local. O evento acontece no Espaço do Empreendedor Edson Arys Távora, desde às 7h15.

O encontro é promovido pela Associação Comercial e Empresarial de Nova Andradina (Acina) e pelo Procon Municipal de Nova Andradina. Segundo o superintendente do Procon-MS, Marcelo Salomão, o evento é um projeto piloto do Procon Legal, Comércio Legal, iniciativa que pretende ser implantada em Mato Grosso do Sul para minimização dos conflitos nas relações de consumo.

O Procon legal, Comercio Legal é um projeto educativo direcionado ao pequeno e médio comerciante com objetivo de levar orientações que promovam o consumo saudável, por meio de publicidade correta, precificação e respeitos às demais normas consumeristas, conforme disposto no Código de Defesa do Consumidor (CDC). A ideia é futuramente certificar os comerciantes que estiverem trabalhando adequadamente com o selo Procon Legal. “A finalidade da proposta é proteger o consumidor, que será beneficiado ao comprar produtos nas empresas que respeitam seus direitos”, esclarece o superintendente.

Durante a palestra, Marcelo Salomão falará sobre as relações de consumo e orientará quanto às principais obrigações dos lojistas.

O Espaço do Empreendedor localiza-se na sede da Associação Comercial de Nova Andradina, na Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, n°. 1840, Bairro Centro.

Keyla Tormena – Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS)

Foto: Edemir Rodrigues