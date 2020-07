Procon Municipal encontra produtos vencidos e divergência de preços em lojas no centro de Campo Grande

Os usuários também têm como opção o FALA CAMPO GRANDE ou as redes sociais. - ( Foto: Divulgação/ CGNotícias)

Após denúncia de um consumidor, o Procon Campo Grande, realizou no último dia 25, ação de fiscalização nas lojas no centro da Capital com o objetivo de cobrar o cumprimento das normas do Código de Defesa do Consumidor.

Foram encontradas diferenças nos valores dos produtos da gôndola para o caixa, como jogos eletrônicos com valor exposto de R$199,99 e registrado no caixa por R$219,99. Produtos avariados, sem preços e vencidos foram imediatamente descartados ou inutilizados pelo Procon Municipal.

Essas fiscalizações são baseadas em denúncias dos consumidores, que estão cada vez mais atentos aos seus direitos. Portanto, essa relação de parceria do consumidor com o Procon Campo Grande, amplia a ação do órgão de defesa do consumidor.

Serviço

Denúncias sobre irregularidades podem ser feita na unidade do Procon Campo Grande que funciona na Avenida Afonso Pena 3.128, próximo ao Paço Municipal.

O telefone para contato é o 3314-3352.

Os usuários também têm como opção o FALA CAMPO GRANDE ou as redes sociais.