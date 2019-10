Procon CG e PRO D TEA promovem seminário Transtorno Espectro Autista: Entender para Atender

O Procon Campo Grande promove dois seminários em parceria com o PRO D TEA com o tema Transtorno Espectro Autista (TEA): Entender para Atender que acontecem nos dias 11 e 25 de novembro no auditório da Faculdade Instituto Avançado de Ensino Superior e Desenvolvimento Humano (Insted) das 19h às 22h. Além de palestras com especialistas do tema, os encontros vão contar com painel que apresentará as dificuldades que uma pessoa com TEA e seus familiares enfrentam no dia a dia. Os eventos são gratuitos e abertos a profissionais da área da educação, comunicação, setor empresarial e mães de crianças com TEA.

A iniciativa dos seminários vem da necessidade de divulgar o atendimento preferencial das pessoas com TEA no comércio e nos estabelecimentos públicos e privados. Pesquisa divulgada em julho deste ano mostrou o desconhecimento de diversos setores, entre eles o do comércio sobre o Transtorno Espectro Autista (TEA) e a partir daí foram feitos encontros para a conscientização visando o cumprimento de lei que torna obrigatório o atendimento preferencial a essas pessoas. O último encontro aconteceu em 30 de setembro e superou as expectativas o que gerou a realização dos dois seminários em novembro.

O subsecretário Valdir Custódio explica que é importante a informação e o respeito do direito à pessoa com o Transtorno Espectro Autista em todas as suas facetas. “É função do Procon Municipal tutelar o equilíbrio entre o consumidor e o fornecedor e com isso equipes do Procon estão visitando o comércio para orientar e observar se o direito do consumidor está sendo respeitado.

Durante o Seminário, o participante terá a oportunidade de conhecer diversas aspectos do tema com a participação de vários profissionais que atuam com pessoas com TEA, além de conhecer situações vividas por eles e suas famílias durante depoimentos.

Fila prioritária

A neuropsicopedagoga Cristiane Alcantara, que é palestrante, tem um filho de 8 anos com TEA, explica que Campo Grande já melhorou muito, mas possui muitos pontos a serem melhorados. “Têm lugares que entro na fila de prioridade quando estou com ele, além de olharem de forma estranha, a operadora de caixa questiona a prioridade. Aí é preciso pegar o laudo e provar. Campo Grande, está avançando, mas falta muita qualificação, principalmente pelas associações comerciais que precisam preparar seus funcionários”, completa.

De acordo com a presidente do PRO D TEA, Carolina Spínola, a palestra será de extrema importância principalmente por apresentar a visão familiar. “A visão técnica de um especialista é importante, mas também o aspecto individual, a visão familiar. Eu gosto de falar enquanto mãe, pois eu vivencio todos os dias diversas situações que podemos passar como experiência, e assim, colaborar para um melhor atendimento das nossas crianças e adultos com TEA”, frisou.

Confira a programação:

Tema: O TEA na visão do Terapeuta Ocupacional:

Nikollas Pellat: Advogado e presidente da Comissão De Defesa Dos Direitos Do Consumidor da OAB/MS vai palestrar no dia 11 de novembro.

No dia 25, Fábio Trad, mestre em direito e Deputado Federal, autor de vários projetos irá palestrar sobre o mesmo tema.

Janaína Silva de Carvalho Oliveira: Terapeuta ocupacional, especialista em reabilitação neuro Psico motora

Tema: Autismo Deficiência Invisível, será que estamos preparados para reconhecer e respeitar?

André Luiz Alvarenga: Pesquisador da UFMS e doutorando sobre assuntos relacionados a temática.

Relato de experiências de atendimentos malsucedidos e como poderia ter sido diferente:

– Naina Dibo: Empresária, mãe de 2 meninos, um com TEA. Vice-Presidente PRO D TEA e ativista estadual pelo Movimento Autista Brasil.

– Cristiane Alcantara: Pedagoga, psicopedagoga e neuropsicopedagoga, especialista em educação especial e avaliação precoce no rastreio do Autismo, mãe de 2 meninos, um com autismo leve.

– Carolina Spínola: Presidente do PRO D TEA, jornalista, coordenadora bilíngue, pós-graduando em análise do comportamento aplicada ao TEA e DI (ABA), membro do Movimento Nacional de Aprovação da Lei Federal Berenice Piana n° 12.764/12 Lei do Autista.

Lei Municipal

De acordo com a Lei Municipal 5.917/17 é obrigatório aos estabelecimentos públicos e privados inserirem nas placas de atendimento prioritário o símbolo mundial do TEA. O símbolo a ser inserido nas placas de atendimento prioritário refere-se ao constante no anexo único desta lei que mostra a logomarca de uma fita feita de peças de quebra-cabeças coloridas, que representa o mistério e a complexidade desta patologia. O descumprimento da lei pode acarretar uma multa fixada em R$ 800,00, com acréscimo de 50% em caso de reincidência.

Serviço:

Seminários TEA: Entender para Atender

Local: Auditório da Faculdade Insted, Rua 26 de agosto, 63, Centro, Campo Grande – MS

Datas: 11 e 25 de novembro de 2019

Horário: das 19h às 22h

