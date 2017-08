Procon Municipal cobra de sindicato instalação dos mototaxímetros

O Procon Municipal, por meio da Subsecretaria de Defesa do Consumidor, requereu junto ao Sindicato dos Mototaxistas de Campo Grande, nesta quinta-feira (10) informações a respeito da regulamentação e instalações dos mototaxímetros na frota dos mototáxis de Campo Grande. O órgão municipal pediu que fossem repassadas informações de quantos veículos já estão regulamentado e com os aparelhos instalados. E quantos ainda faltam instalar o equipamento.

O pedido foi feito devido à proximidade do término do prazo para a instalação do aparelho em todos os veículos da frota. “Estamos nos antecipando já que vimos que há resistência para instalar os mototaxímetros. Pensando na transparência e confiabilidade que o aparelho passa ao cidadão vamos cobrar que o prazo seja cumprido. Vamos fiscalizar, multar e encaminhar à Agetram as informações para que suspenda o alvará de quem está irregular”, argumenta o subsecretário de Defesa do Consumidor, Valdir Custódio

O subsecretário de Defesa do Consumidor salienta ainda que o uso do motocímetro iguala as condições de preço e serviço para todos os trabalhadores do setor, além de passar confiança aos usuários dos serviços. Foi dado prazo (ainda a vencer) de 180 dias para a instalação do aparelho.

Pioneira

Pioneira na regulamentação, assim como no serviço de mototáxi, Campo Grande foi a primeira capital do país a regulamentar o uso do mototaxímetro trazendo para os consumidores a confiança que faltava ao setor.

A assinatura do Decreto de Lei que dispõe sobre o uso obrigatório do motocímetro para todos os motataxistas da Capital aconteceu em 13 de fevereiro deste ano.

Veja Também

Comentários