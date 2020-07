Procon/MS disponibiliza novo dispositivo para facilitar vida do consumidor

O superintendente do órgão Marcelo Salomão explica que o aplicativo é bastante intuitivo e simples. - ( Foto: Site Procon)

A pandemia e a necessidade do isolamento social não irão mais impedir que o consumidor sul-mato-grossense denuncie o desrespeito ao direito do consumidor. Isso porque o Procon/MS disponibilizou em seu site uma nova ferramenta.

O novo dispositivo permite as pessoas entrarem em contato com o órgão estadual de defesa do consumidor, e formalizarem suas denúncias ou reclamações, sem sair de casa, enfrentar filas ou aglomerações. O superintendente do órgão Marcelo Salomão explica que o aplicativo é bastante intuitivo e simples.

Ao clicar no ícone “faça aqui a sua reclamação”, no site do Procon Estadual, aparecerá um formulário que deve ser preenchido com dados pessoais (nome, data de nascimento, CPF, RG, estado civil) e endereço completo (rua, número, bairro, cidade e estado). Também serão solicitados os dados do fornecedor, como local onde efetuou as compras ou recebeu serviços, (normalmente inseridos na nota fiscal), nome, CNPJ e endereço completo.

Lembrando que é importante detalhar, o máximo possível, cada reclamação formalizada.

Além da nova ferramenta “faça aqui a sua denúncia”, continuam disponíveis o fale conosco, o bloqtel (bloqueio de ligações telefônicas), e-mail (gabinete@procon.ms.gov.br), watsapp (67) 9 9158 0866 e os telefones 151 (disque denúncia) e (67) 3316 9800 ( PABX).