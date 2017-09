Procon marcou presença na 2ª Feira do Trabalho na UFMS

Campo Grande (MS) – A Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS), ligada à Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), e outros órgãos estaduais participaram no sábado, (2.5), da segunda edição da Feira do Trabalho de Mato Grosso do Sul, no corredor central da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), em Campo Grande.

A Feira do Trabalho teve como objetivo oferecer atividades voltadas para o trabalhador ou para quem procura ingressar no mercado de trabalho. A Feira foi promovida pela Superintendência Regional do Trabalho (SRTE-MS), com a parceria da Câmara Municipal, da Prefeitura de Campo Grande e do Governo do Estado. Durante o evento, a população teve acesso a serviços oferecidos por 67 entidades, entre órgãos governamentais, entidades de classe, terceiro setor e iniciativa privada.

Quem participou da feira contou com emissão de carteiras de trabalho, carteiras de identidade, Cadastro de Pessoa Física (CPF), cartões do Sistema Único de Saúde (SUS), cadastro biométrico da Justiça Eleitoral, emissão de título de eleitor e exames de saúde. No local, o Procon estadual realizou orientações aos consumidores na unidade móvel “Procon na Rua”. No total, o Procon-MS realizou 12 orientações e registrou nove reclamações, três sobre serviços e seis sobre conflitos nas relações de consumo envolvendo telefonia. O escritório móvel é equipado para realizar o mesmo atendimento oferecido na sede.

Para formalizar a reclamação, o consumidor precisa apresentar documento de identificação pessoal com foto, original e cópia, e documentos que comprovem a relação de consumo como contratos, faturas, boletos etc. No site do Procon estadual há um modelo de procuração para consumidores que precisam realizar a reclamação, mas não podem comparecer pessoalmente.

Texto e fotos: Keyla Tormena – Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS)

