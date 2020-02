Procon insiste em negociação e preços das placas Mercosul têm nova redução

Empresa reduziu custo para R$ 129. Foto: Procon

Campo Grande (MS) – As reduções assumidas por responsáveis por estampadoras durante reuniões na Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS) em relação aos preços a serem cobrados pelas placas veiculares no estilo Mercosul não foram suficientes para convencer o superintendente do Procon Estadual, Marcelo Salomão, de que as negociações haviam se esgotado, uma vez que entendia ser possível tornar ainda menores os valores em benefício do consumidor.

Assim que as negociações tiveram continuidade, tendo apresentado resultado positivo com uma das empresas, a Íons, que já tinha concordado com redução de R$ 145 para R$ 134 a unidade, decidiu por um valor ainda menor, chegando a R$ 129 a unidade, ou seja, R$ 258 o par necessário para fixação em cada veículo. Em função das negociações, em vez de pagar até R$ 320 (o maior preço apresentado) há oportunidade desse valor sofrer redução de R$ 62, o par.

A decisão da diretoria da empresa Íons foi comunicada ao superintendente do Procon/MS neste fim de semana. Os valores passarão a ser aplicados de imediato, beneficiando, assim, as pessoas que necessitarem das placas com um desconto que se configura sensível economia em relação aos valores propostos antes do início das negociações.

Responsáveis pela estampadora comentam que decidiram “cortar na carne” diminuindo os lucros e investimentos, sem implicar na qualidade dos serviços, de forma a beneficiar o consumidor. Marcelo Salomão afirma que esta é uma das vantagens da liberdade de mercado e de concorrência. “Não existe tabelamento de preços e nem mesmo há indícios de formação de cartel. O que vemos é a demonstração de boa vontade das empresas com a finalidade de oferecer benefícios aos consumidores”.

Waldemar Hozano – Assessoria de Comunicação – Procon/MS

Foto destaque: Edemir Rodrigues