Procon fiscaliza conveniência na Vila Planalto e encontra irregularidades

Após receber denúncias de irregularidades, a equipe de fiscalização do Procon Campo Grande foi até uma conveniência localizada na Vila Planalto, na tarde de quarta-feira (29), e constatou itens vencidos, avariados, sem data de validade e sem especificação. Entre os produtos foram descartadas 22 latas de guaraná que venceram em 2019.

No total foram descartados mais de 17 quilos de produtos. Além disso, foi encontrado até mesmo mercadoria vencida desde junho de 2018, podendo comprometer seriamente a saúde do consumidor. O proprietário do estabelecimento tem o prazo de até dez dias para fornecer explicações. Caso comprovado a irregularidade, o proprietário pode ser obrigado a pagar multa que varia de acordo com a gravidade do caso.

O Procon Campo Grande orienta o consumidor a observar as datas de validade e as condições dos produtos expostos nas gôndolas dos estabelecimentos. Em caso de denúncia, reclamações ou dúvidas, o consumidor pode entrar em contato através do WhatsApp (67) 9846910-01 ou se dirigir à sede do Procon, localizada na Avenida Afonso Pena 3128.