Procon exige emissão de comprovante de compra de passagens de ônibus coletivo

A falta de emissão dos comprovantes de compra da passagem foi alvo de denúncias no Procon de Mato Grosso do Sul. De acordo com uma das denúncias recebidas pelo Procon, o consumidor adquiriu créditos no Terminal Guaicurus, houve recusa do caixa em fornecer o comprovante e, ao fazer uso dos créditos, o sistema não identificou o registro no cartão, o que resultou em transtornos para o usuário do transporte coletivo.

Segundo Marcelo Salomão, superintendente do órgão, “independente de se tratar de um serviço público prestado por uma concessionária, com exclusividade, com isenção fiscal ou não, é obrigatório que, no ato da compra, seja emitido o comprovante.

A fiscalização do Procon/MS realizou inspeções, no dia 18 de abril, nos terminais de ônibus do Shopping Campo Grande e nos terminais Guaicurus e Bandeirantes.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

