Procon Estadual vai orientar consumidores durante a Expogrande 2017

Campo Grande (MS) – O Procon Estadual vai atender ao público durante a Expogrande 2017, a partir do dia 31, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande. A iniciativa da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS), ligada à Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), pretende levar orientação aos consumidores e conta com a parceria da Subsecretaria de Defesa do Consumidor do município de Campo Grande.

A 79ª Expogrande vai de 30 de março a 9 de abril. O superintendente do Procon/MS, Marcelo Salomão, esclarece que durante a exposição será realizado atendimento aos consumidores, a partir do dia 31, apenas para orientações; não serão formalizadas reclamações na Expogrande. O Procon Estadual vai atender ao público no estande de prefeitura de Campo Grande. De segunda a sexta-feira o atendimento será das 17 às 22 horas e, nos fins de semana, das 10 às 22 horas.

Venda dos ingressos de meia entrada

Quanto à venda dos ingressos de meia entrada, conforme foi pactuado entre o Procon, Ministério Público do Estado (MPE) e os organizadores do evento, as carteirinhas com vencimento em 31 de março serão aceitas até dia 1º de abril para compra dos ingressos antecipados. Serão vendidos até o limite de 40% do total de ingressos disponíveis com o benefício da meia entrada, conforme estabelecido na Lei Federal 12.933/2013 e no Decreto 8.537/2015.

Os ingressos já adquiridos pelos estudantes para a segunda semana de shows serão validados normalmente. Após o dia 2 de abril, os estudantes poderão adquirir os ingressos meia entrada desde que estejam regularmente matriculados e apresentem a carteira de identificação estudantil válida.

Ainda conforme o Decreto 8.537/2015, os promotores de eventos devem disponibilizar o número total de ingressos, o número de ingressos disponíveis aos usuários da meia entrada e o aviso de que houve o esgotamento dos ingressos da meia entrada em pontos de venda de ingressos, de forma visível e clara.

O consumidor que tiver dificuldades na compra de ingresso de meia entrada poderá acionar os órgãos de defesa do consumidor para realizar reclamação ou solicitar esclarecimentos, conforme o caso. Em Campo Grande, o Procon Estadual atende na rua 13 de junho, 930, no centro, de segunda a sexta-feira, das 7 às 19 horas. O telefone de contato é o (67) 3316-9800 e o Disque Denúncia do Procon é o 151.

