Procon Estadual se dispõe a orientar a criação do órgão municipal em Tacuru

Campo Grande (MS) – Para discutir a possibilidade de criação e implantação de uma unidade do Procon vereadores de Tacuru estiveram reunidos na Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast) sendo recebidos pelo superintendente Marcelo Salomão que se prontificou a dar encaminhamento e orientação sobre o trâmite para que o Procon Municipal possa se efetivar.

Estiveram na sede do Procon Estadual a vereadora Daiana Pedrotti, presidente da Câmara, e os vereadores José Antônio, Lindiomar Vieira (Curió) e Valino Goulart Gomes que, segundo suas declarações vêm discutindo e defendendo a conveniência de implantação do órgão em nível municipal uma vez que, quando surgem as demanda – que não são poucas – o consumidor é obrigado a se deslocar até municípios mais próximos onde exista Procon.

Conversando com os vereadores, Marcelo Salomão explicou sobre a possibilidade de deslocamento até Tacuru e, além de contatos junto à Prefeitura para sensibilizar o chefe do Executivo, realizar palestra educativa na Associação Comercial demonstrando os benefício que o Procon pode proporcionar à comunidade.

Atualmente o Estado conta com 34 unidades do Procon sendo um estadual e 33 municipais. Marcelo acredita que o número ideal seria entre 55 e 60, o que daria maior liberdade ao consumidor no encaminhamento de suas reclamações. Nesse sentido vêm sendo realizados contatos, que poderão culminar na implantação do órgão em vários municípios.

Waldemar Hozano – Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS)

Fotos: Procon