Procon Estadual realiza pesquisa de preços para o dia de finados e encontra variação de até 300%

Campo Grande (MS) – Pesquisa realizada por equipe da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS) tendo como foco artigos tradicionais de comércio relacionados ao Dia dos Finados detectou diferenças que vão de 33,33%, no caso de coroa de flor natural (grande), a 300% quando se trata de calandiva (vaso grande) e de kalanchoe (vaso médio).

A coroa é comercializada por R$ 400,00 na floricultura Jardim do Édio e por R$ 300 na Pequena Flor. Já a maior diferença (300%) se verificou na compra de calandiva (vaso médio) que na floricultura Monte Líbano custa R$ 40,00 enquanto na Holanda pode ser encontrado por R$ 10,00 e ainda a flor denominada kalanchoe (vaso grande) que custa R$ 60,00 na Jardim do Édio pode ser encontrada por R$ 15,00 na Holanda.

Neste trabalho, realizado no período de 21 a 25 de outubro, foram visitados sete estabelecimentos comerciais e pesquisados 33 produtos, dos quais 32 são divulgados. Um deles só estava disponível em duas floriculturas. Os estabelecimentos pesquisados foram as floriculturas Jardim do Édio, Marrocos, Monte Líbano, Pequena Flor, Holanda, Pantanal Garden e Rosalândia.

Há que se observar que entre os produtos pesquisados, 22 tiveram decréscimo nos preços, chegando a – 51,10% no caso de cíclame, enquanto dez outros sofreram acréscimo, sendo o maior de 11,36 % no caso da begônia, fazendo-se a comparação dos valores do ano passado (2018) com os atuais. Os termos comparativos são possíveis levando em consideração os mesmos produtos pesquisados nos dois anos.

Confira abaixo as pesquisas:

DIVULGAÇÃO MERCADO

DIVULGAÇÃO FLORES

COMPARATIVO MERCADO

COMPARATIVO FLORES

Waldemar Hozano – Assessoria de Comunicação Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS)

Foto: Arquivo