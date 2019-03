Procon Estadual notifica Energisa a divulgar a “tarifa branca”, nova modalidade tarifária

Campo Grande (MS) – Visando verificar o cumprimento da Resolução Normativa nº 733 de 6 de setembro de 2016, que estabelece condições para aplicação de nova modalidade tarifária denominada “tarifa branca” e determina que a distribuidora de energia deve orientar os consumidores com respeito a esta modalidade de tarifa, a Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), notificou a Energisa, empresa responsável pela distribuição de energia elétrica para a maioria dos municípios de Mato Grosso do Sul a prestar alguns esclarecimentos.

Entre os questionamentos feitos à empresa, o Procon Estadual quer saber se está sendo realizado trabalho de divulgação da modalidade tarifária, quais os canais utilizados para a divulgação da referida cobrança; qual a quantidade de consumidores por classe de consumo ( rural, industrial, comercial, residencial e poder público) que já aderiu à tarifa em questão desde o início de sua vigência; se há possibilidade de demonstrar aos novos adeptos se, efetivamente, houve alguma vantagem.

O Procon-MS quer saber, também, se algum titular de unidade consumidora que aderiu à tarifa solicitou regressão e, se isso ocorreu, que razões o motivaram a isso. Outra questão a ser esclarecida é se nos anúncios eventualmente feitos a distribuidora esclarece que os custos para aquisição e de instalação de equipamentos de medição necessários são de total responsabilidade da empresa e, ainda, se diante do desconhecimento da população a respeito da tarifa branca, estão sendo adotadas medidas no sentido de melhor divulgar a nova modalidade tarifária e suas vantagens.

Waldemar Hozano – Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS)

Foto: santuariodefatima.org.br