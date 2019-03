Procon Estadual encontra produtos vencidos em supermercado de bairro na Capital

Campo Grande (MS) – Ação realizada por equipe de fiscalização da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), em supermercado localizado no Jardim Columbia nessa quinta-feira (7.3), em atendimento a denúncias de consumidores, foram encontradas irregularidades na comercialização de diversos produtos.

Vale destacar a existência de 71 barras de chocolate e 47 unidades de iogurte de diversos sabores com vencimento no início de fevereiro deste ano. Também registrada entre os itens anotados, a presença de vários tipos de chás com vencimento desde março de 2018, pães, azeitona, linguiça, nhoque, biscoitos e temperos, todos impróprios ao consumo por ter expirada a data de vencimento.

Ainda foram encontrados produtos de beleza e cosméticos, entre estes 21 unidades de batom vencidos em abril de 2017, esmaltes com 47 unidades vencidas em março do ano passado, além de blush, pó compacto e sombras, todos fora do prazo de validade. Na mesma ação foram detectados produtos como nhoque, refrigerante e mandioca congelada sem quaisquer especificações de prazo e procedência.

Como acontece em todas as diligências das equipes de fiscalização, os produtos impróprios para o consumo foram descartados por empregados da unidade comercial na presença dos fiscais do Procon Estadual.

Waldemar Hozano – Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS)