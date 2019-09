Procon Estadual encontra diferença de até 1900% nos preços cobrados pelos estacionamentos

Campo Grande (MS) – Os preços praticados pelos estacionamentos particulares da Capital foram alvo de pesquisa do Procon/MS. Quase 140 estabelecimentos foram visitados e a diferença de valores cobrados chega a absurdos 1900%.

Segundo o superintendente do órgão, Marcelo Salomão, além da variação de preços também foram verificadas outras irregularidades como a falta do alvará de localização e funcionamento, e ainda a divergência nos métodos de cobrança.

Outra variação considerável, cerca de 1700%, foi quanto à permanência de motos por 15 minutos. E também foram observados alguns itens em que não há diferença de preços, como é o caso de diárias para motos ou para carros.

Marcelo alerta que ainda que existam avisos dizendo o contrário, o estabelecimento é sim responsável por possíveis danos.

A pesquisa foi realizada no período de 10 de agosto a 19 de setembro, está disponível no site do Procon/MS www.procon.ms.gov.br

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)