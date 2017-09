Procon Estadual capacita servidores do Procon de Campo Grande

Campo Grande (MS) – Servidores do recém-criado Procon de Campo Grande iniciaram a capacitação oferecida pela Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS), ligada à Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast). O treinamento é direcionado a 24 servidores que atuarão no Procon Municipal para aprendizado quanto ao atendimento a ser oferecido aos consumidores.

Nos meses de setembro e outubro, os servidores irão frequentar o Procon Estadual no período matutino e vespertino para obter experiência na atividade de atendimento ao consumidor e na gestão do órgão. Os servidores serão divididos em turmas e, após passarem por todos os setores, terão capacitação específica conforme a área de atuação: atendimento, fiscalização, pesquisa, jurídico etc.

A capacitação é resultado do Termo de Cooperação Técnica firmado no dia 19 de maio para implantação e manutenção do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (Sindec) entre o Estado de Mato Grosso do Sul e a prefeitura de Campo Grande. Com vigência de dois anos, a parceria autoriza a cessão de programas de processamento e gestão de dados de demandas de consumo, além de cursos e treinamentos e compartilhamento da base de dados municipal com base estadual e nacional.

O superintendente para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS), Marcelo Salomão, afirma que esse apoio ao Procon de Campo Grande é uma das atribuições do Procon Estadual, responsável pela coordenação, planejamento e execução da política estadual de proteção e defesa do consumidor. Para Marcelo Salomão, a instalação do Procon Municipal fortalecerá o acesso dos consumidores campo-grandenses a canais e espaços de atendimento na solução dos conflitos nas relações de consumo.

Texto e foto: Keyla Tormena – Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS)

