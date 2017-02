Procon Estadual capacita coordenadores de Fátima do Sul e São Gabriel do Oeste

Coordenadores dos Procons municipais de Fátima do Sul e São Gabriel do Oeste participam, nos dias 9 e 10 de fevereiro, de capacitação na Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS), ligada à Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), para atuação na defesa do consumidor.

O objetivo do curso de operação do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (Sindec) é apresentar o funcionamento e contribuir para a estruturação das atividades dos Procons municipais. O Sindec é um programa que integra em rede as ações e informações da defesa do consumidor, em uma base de dados nacional e estadual que disponibiliza informações e gráficos em tempo real. O acesso às informações assegura aos consumidores e fornecedores a transparência nas relações de consumo.

Os coordenadores Omar Zakaria Suleiman, do Procon de Fátima do Sul, e Luiz Gilberto Soares Zimermann, de São Gabriel do Oeste, foram recebidos pela coordenadora de Gestão de Processos, Patrícia Mara da Silva, que falou sobre o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e sobre a estrutura e funcionamento da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor, que tem como papel a coordenação da política de defesa do consumidor no Estado.

A integração dos Procons é uma meta dos órgãos públicos de defesa do consumidor. Além de criar procedimentos padrão de atendimento do consumidor e tramitação de processos, o Sindec possibilita a construção de um banco de dados sobre o mercado consumidor nacional, dando acesso a informações precisas e sistematizadas, abrangendo todos os Estados integrados.

Além de receberem orientações para operação do Sindec, os novos gestores estão tendo acesso ao funcionamento interno da Superintendência, desde o procedimento de triagem, atendimento até a conciliação. Em Mato Grosso do Sul, existem 30 Procons municipais já instalados. Esta foi a segunda capacitação do ano. No dia 19 de janeiro, foi realizado o primeiro curso para operação do Sindec, destinada aos gestores de Paranaíba, Jardim e Campo Grande.

