Procon Estadual autua supermercado da Capital após encontrar produtos vencidos

Procon autuou o hipermercado - (Foto: Divulgação)

Após receber denúncias de consumidores, a Extra Hipermercados na região central de Campo Grande recebeu uma visita do Procon Estadual que encontrou irregularidades no local.

Conforme relatado nas denúncias, a equipe constatou a existência de informações inadequadas de preços, divergências entre os valores fixados em produtos e os efetivamente cobrados nos caixas, itens armazenados de maneira inadequada desrespeitando as temperaturas recomendadas pelos fornecedores, produtos com validade expiradas e, alguns deles, com indícios de adulterações nas etiquetas, o que demonstra a mudança da limite para consumo humano.

Em se falando de divergência de preços induzindo os consumidores a erros, havia produtos como é o caso de lubrificante que, nos caixas, era cobrado quase o dobro do preço exposto na gondola, ou seja, apresentava o valor de R$ 14,99 e o interessado na compra se surpreendia com a cobrança de R$ 28,99 no caixa. A irregularidade foi flagrada também em relação ao sal grosso que na gondola custava R$ 1,95 enquanto no caixa era cobrado R$ 3,29.

Foram encontradas embalagens de produtos diversos rompidas ou rasgadas facilitando a proliferação de bactérias. Entre estes, costelas bovina e suína, bistecas bovina e suína e cupim bovino que ao todo somaram aproximadamente 15 kg. Em vários desses produtos, além da questão das embalagens que os torna impróprios ao consumo humano, havia adulteração de etiquetas como o indício de remarcação para atualizar o prazo de validade.

Todos os produtos inadequados ao consumo foram recolhidos, descartados e danificados para não voltarem à exposição para vendas.