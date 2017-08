Projeto do Procon vai orientar pequenos e médios fornecedores sobre o direito do consumidor

A Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS), ligada à Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), e a Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) reuniram-se na manhã desta quinta-feira (17.8), em Campo Grande, para debater a elaboração de projeto destinado a orientar pequenos e médios fornecedores sobre o direito do consumidor.

O superintendente para Orientação e Defesa do Consumidor, Marcelo Salomão, recebeu na sede do Procon-MS o presidente da ACICG, João Carlos Polidoro da Silva, e outros representantes da Associação para discutir a proposta de parceria, que pretende ser levada posteriormente ao comércio do interior do Estado.

João Polidoro enfatizou a importância da ação educativa. O objetivo do projeto é informar e orientar médios e pequenos fornecedores quanto aos direitos dos consumidores, com visitas de orientação e por meio da distribuição de cartilhas destinadas aos estabelecimentos para adequação das rotinas. A expectativa é realizar o projeto piloto na região do comércio central da Capital ainda neste ano.

Marcelo Salomão ressalta que o objetivo é contribuir de forma preventiva para que os direitos dos consumidores sejam respeitados, com foco na adequação dos estabelecimentos à legislação em um primeiro momento e não na punição.

Texto e foto: Keyla Tormena – Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS)

