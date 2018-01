Procon de Campo Grande pede esclarecimento e redução do valor do estacionamento em shopping

O estabelecimento foi notificado nesta segunda-feira (8) - Foto: Diário Digital

A Subsecretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de Campo Grande (Procon-Campo Grande) abriu um processo de investigação preliminar para verificar a legalidade do aumento no valor do estacionamento cobrado pelo Consórcio Empreendedor da Expansão do Shopping Campo Grande.

O estabelecimento foi notificado nesta segunda-feira (8). A medida do Procon considera a preservação dos direitos, garantias e a necessidade de proteção dos interesses econômicos do consumidor.

Segundo o titular do Procon Municipal, Valdir Custódio, o Shopping deverá prestar as informações solicitadas à Prefeitura Municipal de Campo Grande, detalhando a forma de execução do serviço e, se terceirizado, apresentação da cópia do contrato, bem como o quantitativo de vagas disponíveis, discriminando, inclusive, as cobertas e descobertas, os valores cobrados e a forma da cobrança.

“Vamos analisar essas informações e, caso não exista justificativa para o aumento, vamos exigir a correta precificação”, justificou Valdir Custódio.

O subsecretário ressalta que a medida tem por finalidade verificar o aumento na taxa do estacionamento, mas também fazer com que o Shopping Campo Grande cobre menos dos consumidores que estacionam em vagas descobertas.

“Hoje, o serviço entre as vagas cobertas e descobertas tem a cobrança do mesmo valor, muito embora a condição oferecida pelo serviço seja diferente”, justifica. O Shopping tem 10 dias para prestar as informações solicitadas.