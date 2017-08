Servidores do Procon participam de curso para aprender a operar Sistema de Defesa do Consumidor

Servidores de Brasilândia participaram, nos dias 22 e 23 de agosto, de capacitação na sede do Procon Estadual, em Campo Grande, para operação do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (Sindec). O curso é oferecido pela Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS), ligada à Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), para aperfeiçoamento do atendimento realizado no município.

Participaram do treinamento o coordenador do Procon de Brasilândia, Jair Bezerra Xavier, e a servidora Claudete Neves dos Santos. Em 2017, o Procon Estadual já ofereceu capacitação sobre o Sindec para representantes dos municípios de Ponta Porã, Campo Grande, Fátima do Sul, Itaporã, Paranaíba, Jardim, São Gabriel do Oeste e Aparecida do Taboado.

O curso para operação do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor tem duração de dois dias e destina-se a capacitar os servidores para o atendimento às demandas dos consumidores. O Sindec é um programa que integra em rede as ações e informações sobre a defesa do consumidor, em uma base de dados nacional e estadual.

O Procon Estadual é responsável pela coordenação, planejamento e execução da política estadual de proteção e defesa do consumidor. O superintendente do Procon-MS, Marcelo Salomão, tem atuado para ampliar o número de Procons nos municípios do interior do Estado, com o objetivo de possibilitar à população maior acesso e facilidade na solução dos conflitos nas relações de consumo. Até o momento, existem 30 Procons instalados, dois em processo de instalação e mais cinco municípios manifestaram interesse em implantar o sistema de defesa do consumidor.

O Departamento Municipal de Proteção e Defesa ao Consumidor de Brasilândia atende das 7 às 13h (horário de MS), na rua Bartolomeu Viana Cavalcanti, 461, Jardim Camargo. O telefone é o (67) 3546-2071.

Keyla Tormena – Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS)

Foto: Edemir Rodrigues

Veja Também

Comentários