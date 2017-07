Em Aparecida do Taboado, Procon capacita gestores para atuar na defesa do consumidor

Servidores de Aparecida do Taboado participaram, nos dias 17 e 18 de julho, de capacitação na sede do Procon Estadual, em Campo Grande, para operação do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (Sindec). O treinamento, oferecido pela Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS), ligada à Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), teve o objetivo de preparar a equipe do município para o atendimento à população com a futura instalação do Procon naquela localidade.

Participaram do treinamento os servidores Vanessa de Lima e Jary Augusto Silva. Este é o quinto curso do ano realizado para capacitação dos municípios do interior para uso do Sindec. Em 2017, já foram atendidos os municípios de Ponta Porã, Campo Grande, Fátima do Sul, Itaporã, Paranaíba, Jardim, São Gabriel do Oeste e Aparecida do Taboado.

O curso para operação do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor tem duração de dois dias e destina-se a familiarizar os servidores com o ambiente utilizado para o atendimento às demandas dos consumidores. O Sindec é um programa que integra em rede as ações e informações da defesa do consumidor, em uma base de dados nacional e estadual em tempo real. O acesso às informações assegura aos consumidores e fornecedores transparência nas relações de consumo.

O Procon Estadual é responsável pela coordenação, planejamento e execução da política estadual de proteção e defesa do consumidor. O superintendente do Procon/MS, Marcelo Salomão, destaca a importância da integração e articulação dos Procons municipais para aperfeiçoamento dos serviços oferecidos aos consumidores no Estado. Após o convênio para disponibilização do Sindec, os servidores precisam ser capacitados para realização do atendimento.

Convênio

No dia 11 de julho, o Procon Estadual e a prefeitura de Aparecida do Taboado firmaram convênio por meio da assinatura de termo de cooperação para implantação do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (Sindec) no município. O Termo de Cooperação Técnica para implantação e manutenção do Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor (SINDEC) terá vigência de dois anos. Segundo o prefeito Robinho Samara, a previsão é a de inaugurar o novo Procon tno mês de agosto.

Texto e foto: Keyla Tormena – Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS)

