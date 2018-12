Procon Campo Grande inova e leva para aplicativo serviços de atendimento ao consumidor

SITE02 (1)

A Prefeitura de Campo Grande, por meio Subsecretária de Proteção e Defesa do Consumidor, o Procon Campo Grande, recebe denúncias e passa orientações aos consumidores pelo aplicativo Fala Campo Grande. A medida é mais uma inovação da gestão para facilitar o atendimento.

Para usar o serviço, o cidadão precisa baixar o aplicativo e fazer seu cadastro informando nome completo, CPF, data de nascimento e endereço. A ferramenta garante o fácil acesso às informações e pode ser usada em smartphone ou tablet com o sistema Android, ou ainda no site Fala Campo Grande.

“Essa é mais uma novidade que a gente traz para facilitar a vida do cidadão. Entendemos que muitas pessoas não tem tempo de vir aqui e fazer sua denúncia ou reclamação, ou mesmo fazer uma consulta, e como hoje metade da população está conectada, nada melhor do que termos essas facilidades na palma da mão”, diz Valdir Custódio, subsecretário de Proteção e Defesa do Consumidor.

Na página principal do aplicativo há um ícone do Procon, ao clicá-lo o munícipe vai escolher que serviço pretende usar: denúncia, orientação, informações ao consumidor ou contato. Ainda no menu do aplicativo é possível acompanhar as solicitações por meio do protocolo gerado.

Ainda segundo Valdir Custódio, a funcionalidade do aplicativo é impressionante. “O consumidor pode mandar fotos, audios e ate videos em suas denuncias”, esclarece.

O cidadão que não possui acesso à internet, também pode registrar suas solicitações de serviço diretamente no órgão, na Avenida Afonso pena, 3.128, Centro.