Procon encontra variação de até 83% nos preços de protetor solar na Capital

O uso do protetor solar é extremamente importante, pois ajuda a combater o câncer de pele - Foto: Ilustração/Internet

A Prefeitura de Campo Grande por meio do Procon (Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor), realizou uma pesquisa de protetor solar, entre os dias 17 a 20 de fevereiro para alertar o consumidor sobre a alta variação de preço do produto nas farmácias. No período foram pesquisados 52 produtos, em seis farmácias da Capital. A variação chegou a 83%.

O uso do protetor solar é extremamente importante, pois ajuda a combater o câncer de pele, que pode ser causado pelo longo período de exposição ao sol. De acordo com o Inca (Instituto Nacional do Câncer), 30% de todos os tumores malignos do Brasil correspondem ao câncer da pele.

Durante a pesquisa, a maior variação foi obtida no Protetor Solar da marca La Roche 40g fator FPS 60, sendo o menor preço de R$ 41,90 e o maior preço de R$ 76,70, uma diferença de 83% nos valores. Em seguida, com 70% de diferença ficou o Protetor Sundown Spray 200ml fator FPS 60, sendo o menor preço é de R$ 49,90 e o maior R$ 84,70.

Além de evitar a insolação, queimaduras, manchas, envelhecimento precoce, flacidez, lesões, entre outras complicações. O protetor não deve ser utilizado apenas nos dias de sol, deve ser usado todos os dias até mesmo no inverno. Especialistas da área, afirmam que a eficácia do protetor está diretamente relacionada com a dosagem correta que deve ser aplicada sobre o corpo, levando-se em consideração a cor e o tipo de pele.

O Procon orienta ainda que os consumidores façam pesquisas antes da compra. Pois, poderão encontrar promoções pontuais nos estabelecimentos comerciais.

Destacam-se outras variações: