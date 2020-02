Procon Campo Grande encontra variação de até 128% na pesquisa de repelente

Divulgação

O Ministério da Saúde registrou 1.544.987 (um milhão, quinhentos e quarenta e quatro mil e novecentos e oitenta e sete) casos de dengue no Brasil em 2019, um aumento de 488%em relação a 2018. Desse total, 782 pessoas morreram em todo o país.

No mesmo ano, o país também registrou 10.708 casos de zika, com três mortes, e 132.205 ocorrências de chikungunya, com 92 mortes, um aumento, respectivamente, de 52% e de 30% em relação aos casos de 2018. Se juntarmos os casos de dengue, zika e chikungunya houve um aumento de 248% no registo das doenças transmitidas pelo mosquito do Aedes aegypti, em 2019.

O período do verão é o mais propício à proliferação do mosquito, por causa das chuvas, e consequentemente, é a época de maior risco de infecção por essas doenças. No entanto, a recomendação é não descuidar nenhum dia do ano e manter todas as posturas possíveis em ação para prevenir focos em qualquer época do ano, como: não deixar garrafas, tampinhas, pneus, entulhos no quintal da casa, comércio, terrenos particulares e públicos, tampar os ralos dos banheiros, não deixar nenhuma água parada em vasos, etc. E quando passar o carro fumacê em sua localidade é necessário abrir as janelas e portas das residências e comércios.

Diante dessa preocupação dos órgãos públicos com o combate dessa epidemia, o Procon Campo Grande realizou uma pesquisa de repelentes, entre os dias 28 a 30 de janeiro. No período foram pesquisados 23 produtos, em cinco supermercados e cinco farmácias, da Capital.

Obteve-se uma variação alta de 128%, no produto Exposis Gel Adulto e Infantil – 100ml, com o menor preço de R$ 29,03 em um supermercado e o maior preço de R$ 63,90 em uma farmácia. Outra variação acima de 100% no produto Off Family – 200ml, sendo o menor preço de R$ 11,90 no mesmo Supermercado o maior de R$ 25,99 em um hipermercado, variação de 118%.

Orientamos que os consumidores façam pesquisas antes da compra. Pois poderão encontrar promoções pontuais nos estabelecimentos comerciais.

