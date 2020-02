Procon Campo Grande e Vigilância Sanitária apreendem mais de 100 quilos de produtos irregulares

A equipe de fiscalização do Procon Campo Grande, através de denúncia feita pelo canal de comunicação nas redes sociais, fez a fiscalização e apreensão de produtos que estavam em situação irregular em um estabelecimento comercial de frios da Capital. A ação, queaconteceu em conjunto com a Vigilância Sanitária, ocorreu nessa sexta-feira (14), quando foram tirados de circulação um total de 130,67 kg em produtos que estavam sem especificação, com embalagens alteradas e outros vencidos.