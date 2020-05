Procon Campo Grande descarta 51 itens vencidos e produtos impróprios para o consumo

O estabelecimento foi autuado e o responsável tem o prazo de dez dias para fornecer explicações. - Foto: Divulgação

A equipe de fiscalização do Procon Campo Grande recebeu denúncia na última segunda-feira (25) e após diligência, foram constatadas diversas irregularidades em um Hipermercado localizado dentro de um Shopping na Capital.

Expostos nas gôndolas para venda e posteriormente para o consumo, foram encontrados 51 itens vencidos, entre eles, 26 pacotes de goma de gelatina e produtos impróprios.

No total foram descartados mais de 11 quilos de produtos, é importante levar em consideração que produtos vencidos podem prejudicar a saúde do consumidor. O estabelecimento foi autuado e o responsável tem o prazo de dez dias para fornecer explicações.

O Procon Campo Grande, orienta o consumidor a observar as datas de validade e as condições dos produtos expostos nas gôndolas dos estabelecimentos. Em caso de denúncia, reclamações ou dúvidas, entre em contato através do aplicativo Fala Campo Grande, diretamente na sede do Procon, Avenida Afonso Pena 3128 ou em nossas redes sociais.