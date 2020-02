Supermercado da Capital é autuado após vender 26kg de produtos impróprios para o consumo

Foram descartados 26,46kg de mercadorias - Foto: Reprodução/Internet

Após ser denunciado por consumidor, um supermercado, localizado na região do Sóter, em Campo Grande, foi autuado na última quinta-feira (20) pelo Procon durante fiscalização. Foram descartados 26,46kg de mercadorias.

Segundo o órgão, durante a ação foram encontrados 21,60kg de produtos vencidos, 1,24kg de produtos sem especificações, 1,42kg de produtos sem data de validade e 2,20kg de produtos avariados e impróprios para o consumo. Entre os produtos avariados e impróprios estão embalagens de mini tomates, embalagem de brócolis, embalagem de alimento castanha de caju e cacau, além de embalagem de lascas de bacalhau.

De acordo com o Subsecretário do Procon Valdir Custódio, “muitas das fiscalizações são baseadas em denúncias via WhatsApp dos consumidores, que estão cada vez mais atentos sobre os seus direitos, e isso é muito importante. Portanto, essa relação de parceria do Consumidor com o Procon Campo Grande tem se estreitado e isso me deixa muito confortável em dizer que estamos sempre em alerta e vamos realizar operações em toda a Campo Grande, para garantir a segurança do consumidor em adquirir um produto de qualidade”.

Tem alguma denúncia para fazer? Vá até a unidade do Procon Campo Grande, que funciona na Avenida Afonso Pena nº 3.128, próximo a Prefeitura Municipal ou ligue para o telefone 2020-1231. Os consumidores também podem entrar em contato através do WhatsApp (67) 98469-1001 ou pelas redes sociais.