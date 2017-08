Procon autua dois postos de combustíveis e uma conveniência em força-tarefa na Capital

Um dos estabelecimentos foi autuado por falta de informação clara sobre diferenciação de preços para pagamento no dinheiro e no cartão. Em uma conveniência, foram encontrados 23 produtos com prazo de validade expirado.

Campo Grande (MS) – Força-tarefa da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS), ligada à Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast); da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (Decon); do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro); e da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) inspecionou sete postos de combustíveis da Capital e duas conveniências nesse fim de semana.

A ação foi coordenada nacionalmente pela ANP com o objetivo de verificar a qualidade dos combustíveis vendidos aos consumidores. A equipe de fiscalização do Procon autuou dois postos por ausência de informação clara sobre diferenciação de preços e por falta de visibilidade das placas e uma loja de conveniências por expor à venda produtos vencidos.

Em um dos estabelecimentos, os preços expostos na entrada do posto informam somente o preço em dinheiro e débito. O posto pratica diferenciação de preços, mas o preço do combustível no crédito está exposto apenas nas bombas. No outro local, o valor do Diesel S500 não estava visível e as placas em locais de difícil constatação à distância. Além disso, a placa do percentual de diferenciação entre o preço da gasolina e do álcool continha informação errônea.

Na conveniência, foram encontrados 23 produtos com prazo de validade expirado, entre pacotes de amendoim crocante e bebidas. Os itens vencidos foram descartados no local, na presença dos fiscais.

Os técnicos da ANP fizeram testes para verificar o percentual de etanol na gasolina e de água no etanol e recolheram amostras para análise da qualidade dos combustíveis. Os fiscais do Inmetro realizaram a análise da conformidade das bombas nos sete postos, verificando entre outros itens, se as instruções estão corretas, se o valor confere com o volume de combustível, se há vazamentos, volume mínimo, o comprimento das mangueiras das bombas e a vazão de litros por minuto. No total, 33 bicos de gasolina e etanol foram examinados pelo Inmetro.

Keyla Tormena – Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS)

Fotos: Divulgação

Veja Também

Comentários